Gazzetta – Osimhen creava un clima di tensione nello spogliatoio

La cessione di Victor Osimhen ha liberato lo spogliatoio di una questione spinosa che ha arrecato un certo disagio. Ne scrive a tal propostio l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Antonio Conte, appena giunto a Napoli, ha reso noto di voler puntare con forza su calciatori come Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Non ha fatto lo stesso con Victor Osimhen, visto che la sua situazione andava chiarita con la società.

“Conte ha parlato a Victor, gli ha chiesto di dare l’esempio e di impegnarsi fino a che non si sarebbe trovata una soluzione riguardo la sua cessione. Il tutto è però durato poco, perché il clima era già compromesso da tempo. Per rasserenare lo spogliatoio si è arrivati a una scelta forte sul nigeriano, la cui questione lasciava intorno alla squadra un clima evidente di tensione. La sua intenzione era quella di non voler più giocare con il Napoli, e così è stato”.