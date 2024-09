Di Marzio – Ansia Kvara, esce dolorante nel corso della partita con la Georgia. Le parole del Ct Sagnol

Khvicha Kvaratskhelia sarebbe in dubbio per Cagliari-Napoli. Il calciatore georgiano, infatti, è uscito anzitempo nel corso dell’ultimo impegno della nazionale caucasica, disputato contro l’Albania. Nel corso di questo, ha rimediato una forte botta. Nonostante questo colpo ricevuto, il calciatore ha deciso di rimanere in campo, per poi venire sostituito al minuto 75. A tal proposito, ha parlato il Ct Willy Sagnol al termine del match. Queste le sue parole su Kvara: “Dopo il calcio ricevuto nel primo tempo, Khvicha Kvaratskhelia ha giocato l’intera partita con forti dolori. Voleva restare in campo il più a lungo possibile“. A riportare è Gianluca Di Marzio