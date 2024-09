Dalla Spagna – Un ex Napoli nel mirino del Real Madrid? Il nome

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnolo di Sport, Carlo Ancelotti vorrebbe Fabian Ruiz come erede di Toni Kroos. l’ex Napoli ha dato un contributo fondamentale al club partenopeo. Basti pensare che dopo di lui gli azzurri non hanno più avuto un tiratore a centrocampo. Nessuno tra i centrocampisti di oggi ha il fiuto del gol. Non da fuori area, almeno.

Attualmente, Fabian è di proprietà del Paris Saint-Germain. Contro la nazionale spagnola è riuscito pian piano a conquistarsi il suo spazio e ha dato un ottimo contributo nel successo all’Europeo. Lo spagnolo giocherà ai massimi livelli ancora per molto e non è scontata la sua permanenza in Francia.