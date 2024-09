CdM – Cessione Bari, contatti costanti tra De Laurentiis e Al Sabah, ma non sono previste accelerate

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito dei colloqui tra Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, e Malek Humoud Al Sabah, membro della famiglia reale del Kuwait interessato all’acquisto del club, o comunque desideroso di entrare in società. Secondo quanto riportato, non c’è un’accelerazione definitiva a questa trattativa nell’aria. Il dialogo va sì avanti, ma al momento non c’è nessuno scambio di documenti per la fine del mese. Non è una trattativa arenata, ma nemmeno destinata a chiudersi in tempi brevi. La probabile vista dell’emiro alla fiera del Levante di Bari, che andrà dal 28 settembre al 6 ottobre, potrebbe essere destinata ad altri progetti, e non all’acquisto del club.