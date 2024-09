Cagliari, il report dell’allenamento: tornano i nazionali, ancora terapie per Prati

Questa mattina il Cagliari si è allenato al Crai Sport Center. Nel fine settimana (precisamente domenica alle 18 all’Unipol Domus) i ragazzi di Davide Nicola ospiteranno il Napoli nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Per iniziare, i rossoblù hanno lavorato sulla forza in palestra per poi trasferirsi sul campo. Qui il gruppo ha svolto esercitazioni tecniche e conclusioni a rete.

In gruppo si sono allenati anche Yerry Mina e Adam Obert, rientrati a Cagliari dopo le sfide con le rispettive nazionali. Terapie e lavori personalizzati per Matteo Prati. Domani, 12 settembre, ci sarà una nuova seduta mattutina. Lo rende noto il club con il report pubblicato sul sito ufficiale.