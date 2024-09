Zielinski è ancora un oggetto misterioso in casa Inter: zero minuti fin qui, ma adesso è pronto

Piotr Zielinski è ancora un oggetto misterioso in casa Inter. Anche a causa di problemi fisici, il polacco non ha ancora giocato un solo minuto con i neroazzurri anche se le cose sono pronte a cambiare. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi riprenderanno gli allenamenti alla Pinetina con alcuni nazionali e Piotr è stato uno dei primi a rientrare. L’Inter è attesa da un tour de force infernale con Monza, City e Milan nel giro di una settimana. Inzaghi dovrà per forza di cose ruotare la formazione per evitare un calo di forma e stanchezza e il polacco è pronto a ritagliarsi il suo spazio.