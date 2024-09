Tuttosport – Giuntoli sulle tracce di David, i dettagli

Jonathan David ha raggiunto il gol numero 29 in carriera con la nazionale canadese, alla sua 54ª presenza, confermandosi protagonista anche nell’amichevole vinta dal Canada 2-1 contro gli Stati Uniti a Kansas City. Tuttosport sottolinea che l’estate scorsa sembrava il momento giusto per il suo trasferimento dalla Ligue 1 a un top club europeo. A giugno, infatti, il presidente del Lille, Olivier Létang, aveva accennato alla possibilità che il giocatore lasciasse la Francia. Tuttavia, il trasferimento non è avvenuto, in parte a causa della valutazione di mercato di circa 50 milioni di euro.

Ora, con l’entrata nell’ultimo anno di contratto con il Lille e senza un accordo di rinnovo, Jonathan David potrebbe liberarsi a parametro zero. Questa situazione ha attirato l’interesse non solo dei club di Premier League, con il Chelsea in pole position, ma anche di squadre italiane come Inter e Juventus. In particolare, Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della Juventus, ha seguito David sin dai tempi del Napoli. Se non ci sarà un rinnovo, l’operazione potrebbe diventare una concreta opportunità per il club bianconero, nonostante l’elevata concorrenza per il talentuoso centravanti.