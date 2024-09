TMW – Jorginho potrebbe accasarsi al Galatasaray, la situazione

Il futuro di Jorginho potrebbe essere lontano dall’Arsenal. Il centrocampista, ex Napoli e campione d’Europa con l’Italia, non ha ancora esordito in questa stagione di Premier League, rimanendo in panchina nelle prime tre partite contro Wolverhampton, Aston Villa e Brighton sotto la guida di Mikel Arteta. Di conseguenza, Jorginho sta valutando altre opzioni e potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare i Gunners.

Tra le possibili destinazioni c’è il Galatasaray, dove potrebbe riunirsi con due ex compagni del Napoli, Dries Mertens e Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da TMW, il mercato in Turchia chiude il 13 settembre, lasciando ancora qualche giorno per avviare una trattativa e portare Jorginho al club turco.