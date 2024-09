Repubblica – Antonio Conte concentratissimo sulla sfida di Cagliari. Il tecnico azzurro ha un obiettivo, i dettagli

L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto su un aspetto riguardante Antonio Conte in vista della sfida contro il Cagliari. Secondo il quotidiano Conte vuole continuare a vincere con il Napoli e scalare la classifica. Domenica ci sarà la partita contro il Cagliari. A tal proposito il condottiero azzurro punta al terzo successo consecutivo in campionato che nella scorsa stagione diventò una barriera quasi insormontabile. L’obiettivo, dunque, è voltare pagina e cancellare gli scheletri emersi nel debutto in campionato contro l’Hellas Verona. Contro Bologna e Parma c’è stata una reazione soprattutto dal punto di vista caratteriale e Conte non vuole interrompere il trend positivo in quel di Cagliari.