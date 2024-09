Oggi gli azzurri torneranno ad allenarsi a Castel Volturno. Sarà la prima volta per Mc Tominay e Gilmour, che avevano respirato solo da fuori l’aria del centro sportivo azzurro. Scott scalpita, potrebbe già contendere una maglia da titolare ad Anguissa per il prossimo impegno con il Cagliari. Il camerunense giocherà oggi e farà il suo rientro in città solo giovedì. Conte valuterà la soluzione migliore, ma lo scozzese dopo i due gol in Nazionale è pronto a prendersi anche il Napoli.