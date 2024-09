Durante la sosta per le nazionali, anche Rafa Marin difensore del Napoli, è stato convocato dalla Spagna Under 21. L’ex Real Madrid al momento non è mai sceso in campo in maglia azzurra in gare ufficiali e anche questa sera non ha giocato neanche un minuto, è stato mandato in tribuna. Anche nella gara precedente contro la Scozia, è rimasto fuori.

Gli spagnoli poi questa sera, hanno vinto per 0-1 contro l’Ungheria.