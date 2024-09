Lukaku-McTominay, un binomio già visto allo United per due stagioni, 2017-18 e 2018-19. Il Corriere dello Sport riporta i dati delle partite giocate insieme in Inghilterra: 38, con 27 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte in tutte le competizioni. Nessun dei due però ha mai fornito un assist al compagno, un dato questo che il Napoli si augura possa migliore presto magari già dal prossimo impegno in Campionato con il Cagliari.