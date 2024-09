KKN – Il Napoli continua a lavorare per Ebimbe: la situazione

Il Napoli pensa già ai possibili innesti nel mercato invernale, come riporta Radio Kiss Kiss Napoli, c’è sempre interesse verso Junior Dina Ebimbe. Il calciatore classe 2000 in forze all’Eintracht Francoforte, era stato trattato proprio dagli azzurri nel mercato estivo. Accordo che non si è trovato anche per “colpa” del ritardo della cessione di Victor Osimhen (come dichiarato anche da Conte).

Esterno destro che Conte voleva fortemente ma che non è arrivato. E allora si tratta per portarlo in azzurro a gennaio.