De Maggio: “Rafa Marin ha bisogno di tempo. Non capisco le critiche a Mazzocchi, a gennaio si tornerà alla carica per un giocatore…”

Valter De Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha parlato di alcune questioni in casa Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Rafa Marin ha dovuto lavorare in questi due mesi per capire il calcio di Conte, potrebbe aver bisogno ancora di tempo. Il mister potrebbe usarlo come braccetto di destra alzando Di Lorenzo. Le polemiche su Mazzocchi non le capisco, quando gioca un napoletano ci sono sempre dei mugugni, ma lui fa tutto quello che chiede il tecnico. Si fa un cuore così sulla fascia andando avanti e dietro. Gli azzurri a gennaio torneranno alla carica per un esterno, il prescelto sembra Singo, richiesta esplicita di Conte”.