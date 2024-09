Cds – Zielinski potrebbe esordire molto presto, le ultime

L’Inter si prepara ad affrontare il primo intenso ciclo di partite della stagione, con gli incontri contro Monza, Manchester City e Milan concentrati in una sola settimana. Alla Pinetina gli allenamenti riprenderanno oggi, con il graduale rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali.

Tra i primi a tornare ci sarà Piotr Zielinski, il cui debutto in maglia nerazzurra è molto atteso. Finora non ha ancora giocato minuti ufficiali a causa di un lieve infortunio muscolare, che lo ha costretto a saltare la trasferta di Genova ad agosto, come sottolinea il Corriere dello Sport.