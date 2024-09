Cds – Lukaku titolare con il Cagliari, Neres in ballottaggio

Conte avrà presto l’opportunità di valutare la formazione per la sfida contro il Cagliari, potendo fare affidamento su una rosa ricca di opzioni. Romelu Lukaku è pronto a partire titolare e si prepara a guidare l’attacco all’Unipol, mentre David Neres è in competizione con Politano per un posto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, entrambi i giocatori si sono allenati individualmente durante i giorni di riposo (Lukaku per due giorni) dopo la vittoria contro il Parma, in attesa della ripresa degli allenamenti di gruppo. Il belga ha scelto di non rispondere alla convocazione della nazionale, approfittando della pausa per ritrovare al più presto il ritmo partita.