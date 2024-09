L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sulla trattativa che ha portato Billy Gilmour al Napoli. Secondo il quotidiano Gilmour ha spinto fortemente per il suo arrivo al Napoli, lo scozzese ha voluto la maglia azzurra a tutti i costi. Gilmour è oggetto di un tira e molla tra club, che a un certo punto pare che abbia addirittura alzato il telefono per parlare proprio con De Laurentiis in persona per confermargli la sua voglia d’azzurro. Gilmour e il connazionale McTominay non vedono l’ora di giocare con la maglia del Napoli. Infatti sono partiti immediatamente per Napoli dopo Portogallo-Scozia domenica. Tant’è che ieri erano in giro per la città e oggi saranno presenti alla ripresa della preparazione in vista del Cagliari.