L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Michael Folorunsho. Secondo il quotidiano alla batteria dei centrocampisti a disposizione di Conte va aggiunto anche Folorunsho, reintegrato dopo un mese passato ad allenarsi in disparte. L’italiano può essere un sostituto sia di Anguissa che di McTominay, la cui scelta potrà essere utile per evitare sofferenze in fase difensiva, dato il suo passo ed il suo ritmo, sia dall’inizio che a gara in corso. Conte lo tiene d’occhio, il resto poi si vedrà