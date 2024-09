L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante l’acquisto di Scott McTominay. Secondo il quotidiano McTominay dopo i due gol in nazionale torna a Napoli e oggi per la prima volta si allenerà agli ordini di Conte. C’è tanta curiosità per lo scozzese ex United che ha voluto fortemente il Napoli. In base a ciò ci sono dei retroscena sul suo acquisto. Infatti McTominay, ha parlato subito chiaro con Manna spiegandogli che non avrebbe accettato altre destinazioni se non il Napoli, parola mantenuta.