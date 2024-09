La Repubblica – Napoli, Lukaku a lavoro per essere titolare contro il Cagliari

Come riporta La Repubblica, Romelu Lukaku, vuole essere al top della forma per essere schierato titolare già dalla trasferta di Cagliari: “Il bomber belga ha rinunciato alla sua Nazionale per una full immersion nel mondo azzurro: vuol riconquistare in fretta la forma ed essere decisivo già a partire dalle prossime due partite: prima col Cagliari, poi con la Juve. Lukaku ha svolto un supplemento di lavoro per farsi trovare pronto. Lukaku ha avuto subito le idee chiare e ha chiesto al ct del Belgio, Domenico Tedesco, di non convocarlo per le prime gare della Nations League. Si rifarà ad ottobre, adesso si è calato in una vera e propria full immersion nel mondo Napoli per fare la differenza già alla ripresa contro il Cagliari. Il 31enne belga non avrà i novanta minuti nelle gambe, ma ritroverà il ritmo soltanto giocando per essere subito al top“.