Alfredo Pedullà ha fornito un’importante indiscrezione di mercato.

Dal suo canale Youtube ha parlato dell’interesse degli azzurri in questa sessione di mercato per un difensore del Verona. Le sue parole: “Conte è rimasto stregato da Tchatchoua del Verona dopo la sconfitta al Bentegodi per 3-0 nella prima giornata di Serie A. Il Napoli ha provato così a fare un tentativo per l’esterno dei veneti ma la richiesta della società è stata di 15 milioni di euro”.