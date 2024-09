Maurizio De Giovanni ha parlato ai microfoni di Radio CRC della situazione in casa Napoli.

Le sue parole sulla lotta scudetto: “Credo che il Napoli, soprattutto per l’assenza di coppe ulteriori, abbia una grande opportunità di rigiocarsi lo scudetto. Credo che l’Inter sia leggermente più avanti, poi dico Napoli, Juve, Atalanta e Milan in lizza per il tricolore”.