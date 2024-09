Chiariello: “Ecco cosa penso di Mario Rui”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale nel corso di Campania Sport, soffermandosi particolarmente su Mario Rui:

“Continuo a pensare che i comportamenti di Mario Rui siano esecrabili. Continuo a pensare che Mario Rui non si sta comportando bene. I contratti vanno rispettati, ma va rispettata anche l’etica del calcio. Un calciatore gioca a calcio per giocare a calcio e non per prendersi i soldi e stare a casa. Sapendo di stare fuori dal progetto Napoli, avrebbe dovuto capire che le offerte che il suo procuratore gli ha procurato, ben 6, con addirittura aumento di stipendio come al San Paolo, non si possono rifiutare. Tu offendi i bambini Mario Rui! Perché un bambino sogna di giocare al calcio e di diventare un calciatore di Serie A. Un calciatore che non gli va di giocare al calcio perché pensa solo ai soldi è un giocatore eticamente commendevole. E’ vero che i contratti vanno rispettati, ma se sai che fa fuori rosa, ti offrono di giocare a calcio e ti danno più soldi, dammi una motivazione per la quale devi restare a spese del Napoli senza giocare a pallone“

Ha poi aggiunto:

“E’ contro l’etica del calcio e di chi lavora. Mario Rui ha perfino un’offerta a rialzo, non ha neanche una giustificazione, ha deciso di fare crumiraggio a Napoli!“