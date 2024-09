Santacroce: “Anguissa è chi rischia di più. Modulo? Vi dico la mia”

Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo. L’ex difensore si è soffermato sui nuovi acquisti del Napoli e la possibilità di un cambio modulo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“A De Laurentiis do una valutazione positiva per il semplice fatto che è stato sempre un crescere e migliorarsi. Sono arrivato il primo anno di Serie A dove ci siamo salvati, l’anno dopo eravamo in coppa, l’anno dopo ancora in Champions League, ci ha abituati a questo. De Laurentiis ha una gestione che a tanti può far storcere il naso, ma voglio ricordare che vincere uno scudetto e stare in bilancio era una cosa che non succedeva da tempo. Tanto di cappello a lui”.

McTominay e Gilmour?

“Ottimi ragazzi, due grandi acquisti, due giocatori di movimento che possono dare una grandissima mano al Napoli. Chi rischia di più sarà Anguissa, ma il campionato è lungo e servirà una mano da parte di tutti, abbiamo un organico molto più che valido”.

Difficoltà in difesa?

“La difficoltà nel giocare con questo modulo la trovi quando vieni attaccato centralmente. Questa è una squadra che ha cominciato a giocare con questo modulo difensivo da poco, serve del tempo per capire delle situazioni. Mi aspetto ancora qualche piccolo errore, è ovvio che Conte avrà un bel mal di testa perché dovrà limitare queste incursioni. Modulo adatto? Il modulo potrebbe far dare un di più, ma non so quanto Conte si voglia privare di questa situazione giocando a 3. Alessandro Buongiorno? È stato l’acquisto per cui ho gioito di più. Lo ammiro tantissimo, lo seguo da anni e penso che sia quello più a vecchio stampo che possiamo trovare nel calcio italiano”.