Repubblica – Il Napoli cercava da anni uno come McTominay: il motivo

Oggi il quotidiano La Repubblica si sofferma su Scott McTominay. Il nuovo innesto del Napoli è impegnato in Nations League con la Nazionale scozzese insieme a Gilmour che vive la medesima situazione. Entrambi, infatti, non vedono l’ora di essere a disposizione di Antonio Conte. L’ex Manchester United è ciò che il Napoli cercava da anni. “È forte fisicamente, ha la capacità d’inserimento in area di rigore e sa farsi rispettare pure sui calci piazzati”, spiega il quotidiano. “La miscela può risolvere molti problemi d’equilibrio, palesati nelle prime tre giornate di campionato. McTominay scalpita: martedì sarà al Training Center di Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti (oggi ancora doppia seduta e test in famiglia con la Primavera) assieme a Gilmour”, conclude l’articolo.