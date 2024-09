Come riportato da Tuttosport, procede in maniera spedita il recupero di Arek Milik, attaccante della Juventus. Queste il breve pezzo: “Milik sta velocizzando i tempi di recupero per tornare a disposizione il prima possibile. Se tutto va secondo i piani, dovrebbe tornare a disposizione per il match contro il Napoli del 21 settembre”.