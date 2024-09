L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla vittoria dell’Italia in casa della Francia. Secondo il quotidiano una meraviglia, un 3-1 che poteva essere ancor più umiliante. I mostri francesi erano convinti di contare i gol e sono usciti invece impauriti, frastornati dal gioco degli azzurri. L’Italia più bella dai tempi dell’Europeo di Mancini e il miglior Spalletti dai tempi dello scudetto del Napoli. La risposta a tanti tormenti dell’estate. Non potevamo essere quelli di Germania, ma non saremo sempre l’Italia di Parigi, ma si riparte. E non è facile dire chi è stato più bravo. Spalletti ha riorganizzato la squadra, Frattesi si è trasformato in centravanti, Dimarco e Raspadori segnano due gol diversi bellissimi, Tonali fa rivedere il tutto campista del Milan. Forse solo Di Lorenzo sotto tono per la follia che fa andare sotto dopo dodici secondi. Dire rinascita è più adeguato. Perché eravamo letteralmente sepolti sotto le macerie.