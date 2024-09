FOTO – “Azzurro vivo”: il Napoli celebra i calciatori partenopei vittoriosi contro la Francia

Esordio da sogno in Nations League. Dopo il fallimento all’Europeo in Germania e lo schiaffo dei primi secondi, l’Italia vince in rimonta in casa della Francia. Barcola apre le marcature grazie all’errore di Di Lorenzo, poi nel secondo tempo gli azzurri dilagano e vanno a segno con Frattesi e Raspadori.

Match perfetto anche quello dei “napoletani”: Di Lorenzo si riprende dopo l’errore sul primo gol, Buongiorno sostituisce egregiamente l’infortunato Calafiori e Raspadori mette la ciliegina sulla torta con il terzo gol. Solo Meret resta in panchina. Il Napoli celebra la prestazione dei suoi calciatori con un post sui social. “Azzurro vivo”, si legge nella didascalia degli scatti dei calciatori del Napoli con la maglia della nazionale italiana, accompagnato dall’hashtag #ProudToBeNapoli.

Di seguito il post su Instagram.