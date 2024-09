De Biasi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli mi sta piacendo, a parte la gara contro il Verona che è stata da incubo. Anche se la gara col Parma è stato un mezzo incubo, ci sono cose che devono essere messe a punto: la squadra ha qualità per fare cose importanti, ma non so se possa lottare per lo scudetto”.