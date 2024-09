Da Cagliari – Chance per Gaetano contro il Napoli? L’obiettivo è far ricredere la sua ex squadra. I dettagli

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli riprenderà il suo cammino in Serie A da Cagliari. Domenica alle 18:00, i sardi aspettano gli azzurri all’Unipol Domus per la gara valida per la 4a giornata di Serie A. Intanto, i colleghi de La Nuova Sardegna hanno fatto il punto sulla formazione che Nicola potrebbe schierare con un focus sull’ex Gianluca Gaetano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il Cagliari punta davvero tutto sulle novità di formazione per la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. C’è il recupero di Zortea ma anche il possibile impiego dell’ex azzurro Gaetano che avrà sicuramente più di un motivo per far bene contro la sua ex squadra, magari facendo ricredere anche qualcuno sulla scelta della sua cessione proprio al Cagliari. La trasferta in terra sarda è storicamente difficile per gli azzurri e i ragazzi di Nicola senza dubbio faranno di tutto per cercare la prima vittoria dopo due pareggi e l’ultima sconfitta di Lecce”.