CdS – Neres insidia Politano? La reazione dell’ex Inter

David Neres ha giocato pochi minuti con il Napoli da subentrato. Una manciata di minuti che è bastata all’ex Benfica per rendersi protagonista. Con il Bologna serve l’assist per il 3-0 definitivo di Simeone, con il Parma crossa per il sorpasso firmato da Anguissa. Velocità, tecnica e capacità di gestire i tempi di gioco. Questo si legge dalle sue prime apparizioni. Solo il tempo ci potrà dire se Neres è davvero il top player che sembra o soltanto l’entusiasmo del momento.

Intanto, queste sue prestazioni possono insidiare il veterano Matteo Politano, “L’artefice della resistenza della vecchia guardia, quelli dello scudetto”, secondo l’appellativo del Corriere dello Sport. Il numero 21 ha commentato così questa possibile concorrenza:

“E’ giusto che in un club come il Napoli esistano due calciatori di livello per ogni ruolo: la stagione è lunga e dispendiosa, le gare consumano e i cinque cambi servono per cambiare le partite. Neres è un ragazzo straordinario ed è diventato immediatamente un protagonista, impressionandomi”.