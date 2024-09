L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui rientri dalle nazionali per i giocatori azzurri. Secondo il quotidiano martedì rientreranno gli azzurri Meret, Raspadori, Di Lorenzo e Buongiorno, impegnati con l’Italia lunedì a Budapest. Stesso discorso per gli scozzesi McTominay e Gilmour, impegnati domani sera in Portogallo e per Rrahmani, impegnato lunedì in quel di Cipro. Mercoledì invece sarà il turno di Kvaratskhelia, reduce dalla trasferta in Albania e di Rafa Marin, impegnato con l’U21 spagnola in Ungheria.