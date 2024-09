CdM – Quando tornano i nazionali? McTominay e Gilmour sono tra i primi! I dettagli

La pausa nazionali mette a dura prova i tifosi e non solo. I club preparano le sfide post-nazionali con la rosa dimezzata nella speranza di non avere brutte sorprese dai big che tornano. L’infortunio in nazionale sembra, a volte, un must-have. Nell’attesa, il Corriere del Mezzogiorno ha rivelato quando i nazionali partenopei (11 in totale) torneranno a disposizione di mister Conte:

“I due scozzesi (McTominay e Gilmour) giocheranno domenica sera a Lisbona contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo e martedì saranno a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti – si legge – con lo stesso programma di lavoro di Lobotka, che domenica scende in campo con la sua Slovacchia contro Azerbaigian in Nations League. Conte li aspetta tutti a Castel Volturno, è probabile che giovedì ci saranno tutti, l’ultimo sarà Anguissa, in campo anche martedì prossimo con il suo Camerun: arriverà tra mercoledì e giovedì”.