Repubblica – Rinnovo Kvara, rivelate la cifre. Possibile inserimento di una clausola: i dettagli

Il Napoli rinnoverà presto Khvicha Kvaratskhelia. Il suo rinnovo, dopo un breve tentennamento da parte del padre per la mancata qualificazione in Champions League, non è mai stato realmente in bilico. Kvara è un elemento fondamentale del Napoli da sempre e con l’arrivo di Antonio Conte lo è ancora di più. L’edizione odierna de La Repubblica fa il punto sul rinnovo del contratto del georgiano.

“Le cifre dell’accordo non sono state ancora ufficializzate, ma di sicuro l’ingaggio sarà quello di un top: Khvicha guadagnerà tra i 5,5 e i 6 milioni di euro a salire fino al 2029. Ci saranno ovviamente degli step programmati che scatteranno automaticamente. L’incontro decisivo tra De Laurentiis e Jugeli, agente di Kvara, ci sarà a breve. Sulla vicenda è scattato un silenzio che in realtà è denso di mille significati: le parti non hanno bisogno di far trapelare nulla e devono soltanto ritrovarsi per formalizzare. Kvaratskhelia potrebbe avere pure una clausola rescissoria con prezzo concordato per un’eventuale cessione ad una big. Ma al momento l’orizzonte di Kvara è rigorosamente azzurro“.