RAI – Conte non è interessato a Tchatchoua: a gennaio sarà valutato un esterno con esperienza

Nelle ultime ore si era fatta largo la notizia secondo la quale il Napoli sarebbe interessato a Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona. Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di investire su di lui. A dirlo è Ciro Venerato, giornalista della Rai. “Non rientra nei piani di Antonio Conte il veronese Tchatchoua“, ha spiegato Venerato. “Secche smentite sul possibile arrivo dello scaligero a gennaio. E’, infatti, ritenuto non adatto al calcio di Antonio Conte per caratteristiche e (soprattutto) curriculum. Il veronese, nonostante i rumors, non ha mai convinto il top coach salentino. A gennaio sarà valutato un esterno destro con maggiore esperienza internazionale“.