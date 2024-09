Polonia, l’ex presidente della Federazione: “Ho visto la partita. Gilmour e McTominay? Due grandissimi acquisti per il Napoli”

Nella serata di ieri, Gilmour e McTominay sono andati in gol nella gara di Nations League tra Scozia e Polonia, terminata 2-3 a favore dei polacchi. Marek Kozminski, l’ex presidente della Federazione polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ovviamente ho visto con grande attenzione Scozia-Polonia. McTominay ha fatto una grandissima partita è un perno della Scozia, ha fatto due gol di cui uno annullato per un tocco di mano accennato, ha corsa e qualità. Gilmour e McTominay sono due belle addizioni per il Napoli. Ci aspettiamo due scozzesi che sono tosti. Hanno corsa, gamba ed inserimenti. Per il Napoli si tratta di due grandissimi acquisti”.