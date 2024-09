Il Mattino – Mario Rui si separa da Giuffredi? Il terzino voleva tornare in Portogallo

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla situazione di Mario Rui. Il Napoli aveva già comunicato da tempo al Maestro di cercarsi un’altra squadra perché non rientrava più nel progetto. Qualcosa è andato storto è ora il terzino portoghese si ritrova fuori rosa. A spiegare questo “qualcosa” che è andato storto ci pensa il quotidiano locale. Secondo quanto rivelato dai colleghi de Il Mattino, il desiderio di Mario Rui era quello di tornare in patria. E, infatti, ha rifiutato diversi club nella speranza di poter trovare un accordo con un club portoghese.

Ciò non è accaduto e ha portato il disappunto di Mario Giuffredi, il suo procuratore. La decisione di rifiutare le diverse destinazioni non è stata gradita e ora pare che i rapporti siano ai minimi storici e non si esclude una separazione professionale.