Calaiò: “Ho trovato Conte abbastanza sereno. Cambio modulo? Vi dico cosa ne penso”

Emanuele Calaiò ha fatto visita agli azzurri al Konami Training Center nel corso della seduta di allenamento di ieri. A testimoniarlo, uno scatto che l’ex attaccante dei partenopei ha fatto con l’attuale tecnico. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Calaiò ha rivelato le sue impressioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ho trovato un Conte abbastanza sereno, stava lavorando bene, sei punti nelle ultime due partite aiutano a mettere anche serenità, gli impegni della Nazionale hanno portato in giro per il mondo tanti atleti, a Castel Volturno c’erano pochi giocatori e tanti aggregati dalla Primavera. Sia ieri che oggi fanno doppia seduta perché Conte vuole mantenere sempre alta l’intensità. Ho visto bene sia Neres che Lukaku. Romelu ha personalità, richiamava tutti sui movimenti, si vede che è un leader. Cambio modulo? Ho la sensazione che lui possa affidarsi anche ad un’altra veste tattica, Conte è un allenatore di livello, già ha fatto la difesa a 4. Ha cinque centrocampisti uno meglio dell’altro e quindi può pensare anche ad un centrocampo a tre. Dopo la seconda sosta potremmo vedere anche un 4-3-3 che poi è uno schema congeniale a questo Napoli visto che gli esterni sono in numero ridotto. Conte è un guerriero, non si ferma alle prime difficoltà, vuole portare a casa il risultato, lo vedo carico, si aspettava negli ultimi giorni un esterno destro ed un difensore, sapeva però che queste operazioni erano vincolate alla vendita di Osimhen, ma anche questo mercato è stato comunque dispendioso e senza le risorse della vendita dell’attaccante nigeriano”.