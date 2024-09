Tuttosport – Conte stregato da Tchatchoua, l’avrebbe voluto subito

Jackson Tchatchoua ha stregato Antonio Conte. Di questo, ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Il terzino dell’Hellas Verona, è una delle sorprese dell’inizio di campionato, ed ha già messo a referto un gol. Scovato dal Ds Sogliano e riscattato per 3 milioni, porterà una ricca plusvalenza nelle casse gialloblù. Tra le sue vittime eccellenti c’è anche il Napoli. Non a caso, in quella partita il camerunense è stato imprendibile. Il tecnico leccese lo avrebbe voluto subito in azzurro, ma non se n’è fatto niente. Dal canto suo, il Verona ha già rifiutato due offerte da Rennes ed Everton, rispettivamente di 12 e 10 milioni di euro. Che se ne riparli a gennaio in chiave mercato partenopeo?