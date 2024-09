Novità per quanto riguarda la nuova clausola rescissoria di Victor Osimhen, firmata nel rinnovo siglato col Napoli dopo il passaggio in prestito secco al Galatasaray. Come riportato dell’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, per il nigeriano la clausola di 75 milioni di euro sarà valida soltanto a partire da luglio 2025 e la potranno attivare solamente i club esteri.