Politano a Crc: “Conte? Bello ritrovarlo dopo l’Inter. Lukaku? Porta tanto entusiasmo. Napoli-Parma? Una di quelle vittorie che ti dà compattezza. Su Neres…”

Matteo Politano, calciatore del Napoli, è stato intervistato da Radio Crc, radio ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Un Aperitivo con Giordano. L’esterno ha parlato di come ha ritrovato Antonio Conte, oltre che della staffetta con David Neres. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Che sensazione hai avuto ritrovando Conte? È stato bello ritrovarsi con lui dopo l’Inter. L’ho rivisto bene, sempre pronto a lavorare tanto e motivato. Rispetto all’Inter abbiamo cambiato modo di lavorare tattico, per differenza di modulo. Giocavamo a 3-5-2, qui a 3-4-2-1. L’intensità degli allenamenti è però uguale. 3-4-2-1, ti piace giocare da 10? Sì, io e Kvaratskhelia con tutti quei giocatori che occupano la posizione siamo più vicini alla porta, poi magari ci sovrapponiamo coi quinti contro squadre chiuse e cerchiamo di cambiare posizione. Ci stiamo trovando bene, poi c’è tempo, siamo ancora all’inizio. Come procede l’integrazione nel nuovo modulo con i compagni di quadrilatero Di Lorenzo, Mazzocchi e Anguissa? Giochiamo da tanti anni insieme, quindi sappiamo quali posizioni occupare. Poi possiamo cambiarci, l’importante è che quegli spazi siano occupati”.

“L’impatto di Lukaku? È un ragazzo fantastico, è un calciatore forte, per una squadra è sempre meglio averlo. Sono contento di averlo ritrovato, porta tanto entusiasmo e la sua carriera parla per sé. Cosa dà il belga a voi che lavorate dietro? È un punto di riferimento, sa tenere e proteggere la palla, poi a campo aperto è un animale. Cosa ti ha colpito di David Neres? È giusto che in una squadra forte come il Napoli ci siano due calciatori dello stesso livello, sia per il numero di partite che per i 5 cambi. David si è presentato benissimo sia in spogliatoio che in campo, è un bravo ragazzo. Mi ha impressionato. Siete la fascia destra più forte d’Italia? Sarà il campo a dimostrarlo”.

“Napoli-Parma vi ha fatto imboccare la strada giusta? È stata una partita intensa, sudata fino all’ultimo. Poi vittorie come queste ti danno quella compattezza che l’anno scorso magari avevamo perso. Siamo contenti di aver ritrovato compattezza e spirito. Che analisi avete fatto del match? Ne abbiamo parlato poco, eravamo felici per la vittoria. Poi c’è stata la pausa. Sicuramente ne parleremo quando torneranno tutti i nazionali la prossima settimana. McTominay e Gilmour possono aiutarvi? Assolutamente, l’abbiamo visto in questi anni. Sono calciatori che completano un grandissimo centrocampo, hanno personalità e vengono da un campionato fisico. Porteranno entusiasmo ed esperienza. Leclerc vince a Monza, hai esultato? Sono stato un po’ triste perché non sono riuscito ad andare a Monza, ma sono contento. È bello vincere in casa. Charles è un grandissimo pilota. L’abbraccio dei tifosi? Loro sono fantastici, anche l’anno scorso nelle difficoltà ci sono stati. Quest’anno si sono presentati con lo stesso entusiasmo, sta a noi far vivere loro delle domeniche indimenticabili”.