Pedullà: “Il Napoli vuole il rinnovo di Kvara: queste le cifre

Conte lo ha trattenuto, lo ha messo al centro del suo progetto e ora si attende solo il rinnovo. Kvara è uno dei giocatori più importanti di questo Napoli ma per adesso il suo stipendio dice ben altro. Secondo però quanto riportato da Pedullà a Speciale Calciomercato su Sportitalia le cose cambieranno a breve: “Napoli ha intenzione di rinnovare il contratto a Khvicha Kvaratskhelia. Probabilmente lo ha già fatto e non lo sappiamo, manca ancora l’ufficialità del buon esito della trattativa. Le cifre sono quelle circolate in questi giorni. L’attaccante sinistro percepirà un ingaggio pari a 5, forse 5.5 milioni di euro“. Il Napoli è Kvara sono pronti a continuare insieme.