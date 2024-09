Osimhen, il giornalista turco: “A far nascere la trattativa è stato lo stesso agente che ha portato Mertens in Turchia, vi racconto”

Selçuk Manav, corrispondente de La Gazzetta dello Sport a Istanbul, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello. Si è parlato a proposito dell’approdo di Victor Osimhen al Galatasaray. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Dopo il successo di Vincenzo Montella agli Europei siamo quasi tutti turco-napoletani! Com’è nata l’idea di portare Osimhen al Galatasaray? Sabato scorso Mauro Icardi si è infortunato in gara. Rimarrà fuori un mese per il momento. Lui era la stella del Galatasaray, ed ha aiutato la squadra a vincere due campionati turchi. La squadra era in crisi per l’eliminazione dai preliminari della Champions per mano dello Young Boys, quindi serviva portare un colpo. Nella serata di sabato, l’esperto procuratore italiano George Gardi, l’uomo che ha portato Mertens e Icardi in Turchia negli ultimi due anni, ha detto loro che c’era una possibilità per Osimhen. Quindi tutto è nato tra sabato e domenica”.

“Ci sono state offerte per Mario Rui dalla Turchia da lui rifiutate? C’è possibilità fino al 13 settembre, il mercato in Turchia è aperto. Quindi è possibile. Si dice che Osimhen abbia dato alcuni nomi di suoi amici al Ds del Galatasaray. Non sappiamo quali nomi siano. Ha insistito molto per Fabian Ruiz, ma costa troppo, quindi il nigeriano vuole creare il suo gruppo”.

“Ha letto il post di Icardi? Lui è molto geloso, non sono sicuro che sia contento di questo acquisto. Non so cosa succederà nel loro ambiente, perché l’allenatore non ha molto potere. Negli anni era prigioniero di Mauro Icardi. Il calciatore andava in Argentina senza comunicare al tecnico, sempre con le motivazioni di raggiungere Wanda Nara. Da due anni siamo prigionieri di quei capricci. Siamo felici dell’arrivo di Osimhen, ma non so cosa succederà”.