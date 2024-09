Nazionali, i calciatori del Napoli impegnati oggi 5 settembre. Grande attesa per gli scozzesi

È momento di pausa per le partite delle Nazionali. Sono ben 11 i calciatori del Napoli partiti con le rispettive selezioni, che in questi giorni avranno modo di scendere in campo. Oggi 5 settembre, saranno in 4 a giocare. Il primo a scendere in campo, in ordine temporale, sarà il giovane Matija Popovic, convocato dalla Serbia under 19. La loro sfida, sarà alla selezione ungherese di categoria. Alle 20:45, invece, sarà momento di Nations League. C’è grande attesa per Scozia-Polonia, gara che vedrà impegnati i nuovi acquisti del Napoli Scott McTominay e Billy Gilmour, ultimi arrivati del calciomercato partenopeo. Scenderà in campo per lo stesso torneo anche Stanislav Lobotka, convocato dalla Slovacchia di Francesco Calzona. Per loro, la sfida sarà all’Estonia.