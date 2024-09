Marcolin: “Il Napoli è l’unica che può impensierire le solite note. Lukaku con Conte può rendere al massimo”

Dario Marcolin, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra gli argomenti, si è parlato dell’arrivo a Napoli di Romelu Lukaku. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Il mantra del Napoli e di Anotnio Conte è legato al lavoro ed al sacrificio. Testa, cuore e gambe. Da sempre nella sua carriera ha fatto così. I risultati sono dalla sua parte visto che gli azzurri sono ad un punto dal primo posto. Lukaku sa che quando ha firmato per il Napoli c’era una montagna da scalare, si è calato in un meccanismo che vuole il proprio allenatore e lo ha fatto con grande consapevolezza. Lukaku ha accettato perché le doti dell’allenatore lo porteranno a rendere al massimo e gli faranno allungare la carriera. Dopo quiesto mercato e con il lavoro di Conte secondo me l’unica squadra che può impensierire le solite note è proprio il Napoli di Antonio Conte e non è un caso che tutti gli addetti ai lavori la pensano così. Le prime giornate erano insidiose ed infatti c’è stato un inizio difficile per tutti ma il Napoli è lì”.