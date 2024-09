Marcolin: “il Napoli di Conte può sfidare le big, Lukaku ha accettato la sfida con consapevolezza”.

In data odierna, Dario Marcolin ha lasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendo alcune considerazioni sul nuovo Napoli di Conte: “Il principio guida del Napoli e di Antonio Conte è il duro lavoro e il sacrificio. Testa, cuore e gambe. Questo è sempre stato il suo approccio nella carriera. I risultati confermano questa scelta, considerando che gli azzurri sono a un solo punto dalla testa della classifica. Lukaku è consapevole che, al momento di firmare per il Napoli, avrebbe dovuto affrontare una grande sfida, ma si è adattato perfettamente al metodo del suo allenatore con piena consapevolezza. Lukaku ha accettato questa sfida perché le capacità del tecnico lo porteranno a esprimere il suo massimo potenziale e a prolungare la sua carriera. Dopo questo mercato e con il lavoro di Conte, credo che l’unica squadra capace di mettere in difficoltà le solite big sia proprio il Napoli, e non è sorprendente che tutti gli esperti condividano questa opinione. Le prime partite sono state complicate e infatti c’è stato un avvio difficile per tutti, ma il Napoli è in corsa.”