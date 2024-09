Marchetti: “Il Napoli può competere con chiunque in Serie A, il giudizio sul mercato”

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha espresso il suo punto di vista sulla rosa e sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte.

Qual è stato l’acquisto più rilevante del Napoli? La capacità di agire sul mercato senza essere condizionati dalla situazione Osimhen. Sono rimasto colpito da questo, dalla determinazione di fornire a Conte una squadra di alto livello, a prescindere da tutto. Si è seguito il piano iniziale. Come simbolo di questa rivoluzione indicherei Lukaku, che rappresenta il cambiamento portato da Conte. Che voto darei al Napoli? Valutando la rosa del Napoli, che ora ha valide alternative, darei un voto alto: tra il 7 e il 7,5. Se può competere con tutte tranne che con l’Inter? Anche con l’Inter; questo non significa necessariamente vincere lo scudetto, ma essere in grado di dire la propria. Tentaci: nella peggiore delle ipotesi, non vinci”.