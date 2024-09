Jeda: “Neres al Napoli può sognare la maglia brasiliana, vi dico”

Jeda, ex calciatore col passato in Italia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e del brasiliano Neres. Ecco cosa ne pensa:

“Neres s’è presentato benissimo, in pochi minuti ha dimostrato che calciatore è. Per lui è un’esperienza nuova quella di giocare in Serie A, è importante che sia arrivato anche in ottica nazionale. Avendolo visto bene nell’Ajax dico se tornasse a quei livelli sarebbe formidabile. All’inizio dell’esperienza col Benfica non ci arrivò al top, ha giocato ma non con la continuità che ha avuto all’Ajax. Neres non poteva che scegliere piazza migliore per tornare in nazionale”.