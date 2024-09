Impallomeni: “All’inizio è stata faticosa per ADL, poi il bilancio nel corso degli anni è positivo, è un uomo che ha visione”

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Aurelio De Laurentiis e dei suoi 20 anni di presidenza. Queste le sue parole: “I 20 anni di ADL sono stati all’inizio molto faticosi, ma il bilancio in generale è stato positivo. Agli inizi sapeva qualcosa, poi si è sviluppato e strutturato ed è venuta fuori la sua capacità imprenditoriale ma anche il fiuto calcistico. È un uomo che ha visione, può essere divisivo ma anche inclusivo nei suoi modi. Ha una maniera netta di intervenire, ha cercato in tutti i modi di innovare il sistema, ed è stato proprio l‘anima critica di questo. Certamente nonostante l’età avanzata è un innovatore, per questo va ascoltato. Dopo il decimo posto ha reagito bene, spendendo un sacco di soldi e addirittura utilizzando un silenzio insolito. Adl ha fatto una campagna acquisti importante per dare impulso ad una squadra che deve rilanciarsi”.