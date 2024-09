Il Mattino – “Mi hanno puntato la pistola e hanno indicato l’orologio”. Il racconto di Neres in questura

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito delle ultime riguardo la rapina effettuata a David Neres poco dopo la fine della partita Napoli-Parma. Secondo quanto riportato, il calciatore ha dichiarato in Questura dagli uomini della Mobile due giorni fa. Le sue parole, confermano la versione resa nell’immediato dagli uomini della Digos. Per farla breve, una volta assaltato il Van, i quattro ladri hanno sfondato il finestrino, puntato un’arma contro il brasiliano e indicando l’orologio con il dito. Allora, l’ex Benfica ha consegnato loro l’oggetto ed è scappato via in direzione Hotel Parker’s.